إسرائيل تفرج عن 90 أسيراً فلسطينياً في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس

بدأت حافلات تقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في التحرك من سجن عوفر العسكري، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينياً في إطار عملية التبادل.

وأفادت أنباء بوصول الأسيرة المقدسية زينة بربر والأسيرة المقدسية روز خويص إلى منزل عائلتيهما بالقدس بعد الإفراج عنهما من سجن المسكوبية، وليس مع الدفعة التي خرجت من سجن عوفر.

جاء ذلك بعد أكثر من سبع ساعات من عودة ثلاث إسرائيليات أفرجت عنهم حماس من غزة إلى إسرائيل ، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب).

وغادرت حافلات بيضاء كبيرة تقل الأسرى من بوابات سجن عوفر الإسرائيلي، الواقع بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط أجواء احتفالية أطلق فيها الفلسطينيون الألعاب النارية وهتفوا بحماسة لاستقبال الأسرى.

ووفقا لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر. والذين كانت إسرائيل قد احتجزتهم بتهم تتعلق بما وصفته بـ"الأمن الإسرائيلي"، بدءا من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر جدية كالشروع في القتل.

وحذرت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينيين من إقامة احتفالات عامة بأي شكل.

وتمت عملية الإفراج في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وهي خطوة انتقدها الفلسطينيون باعتبارها محاولة لتقليل حدة الاحتفالات ومنع الحشود من الترحيب بالأسرى.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق التبادل ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي تنص على إفراج حماس تدريجيا عن 33 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة، مقابل إفراج إسرائيل عن ما يقرب من ألفي أسير ومحتجز من الضفة الغربية وغزة.