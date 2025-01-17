بلينكن يدافع عن السياسة الأمريكية بشأن غزة

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن بشأن حرب إسرائيل مع حركة حماس بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فيما واجه احتجاجات قاطعت مؤتمره الصحفي الأخير في وزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وقال بلينكن في المؤتمر الصحفي في واشنطن: "أتوقع تماما أن يبدأ التنفيذ، كما قلنا، يوم الأحد".

ووصف الاتفاق بأنه "لحظة احتمالية تاريخية للمنطقة ويتجاوزها لما هو أبعد"، برغم قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خلافا في اللحظة الأخيرة مع حركة حماس علق موافقة إسرائيل، وفقا لوكالة (أ ب).

وأوضح أنه "ليس مفاجئا بالتحديد" أن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم حلها لإنهاء مثل هذه المفاوضات العسيرة، مضيفا أن الجهود جارية حاليا لحلها.

وذكر بلينكن: "سيتطلب الأمر جهدا هائلا وشجاعة سياسية والتوصل لحل وسط لإنجاز ذلك الاحتمال، لمحاولة ضمان أن المكاسب التي تم تحقيقها على مدار الـ 15 شهرا الماضية بكلفة ضخمة وموجعة ستستمر"، وفقا لوكالة (أ ب).

وبينما أشاد بلينكن بالاتفاق اتهمه شخصان في الغرفة بالمشاركة في العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في هبات صاخبة أجبرته على التوقف. وصاح أحدهما "لماذا لست في لاهاي؟"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطلب بلينكن منهما "احترام العملية"، وأبعد أفراد الأمن الدبلوماسي الرجلين، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).