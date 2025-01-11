مصر: نرفض التصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، رفض بلاده للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم جوزيف موم مجاك وزير التجارة والصناعة في دولة جنوب السودان وسفيرها السابق لدى مصر، وذلك بغرض التوديع بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر، وفق بيان للخارجية المصرية.

وطبقا للبيان، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء في إطار تحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.