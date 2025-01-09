وداعاً للثانوية العامة .. مصر تُطلق نظام "البكالوريا" بمفهوم جديد

في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس تفاصيل نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

يهدف النظام الجديد إلى التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، عوضًا عن الاعتماد التقليدي على الحفظ والتلقين.

ويعتمد النظام على دمج المواد العلمية والأدبية ضمن إطار تعليمي مرن، مع توفير تقييم مستمر على مدار عامين.

تفاصيل النظام الجديد

يتكون نظام البكالوريا من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

في المرحلة التمهيدية، يدرس الطلاب مواد أساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، والمنطق، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى، كما يمكن للطلاب اختيار مواد إضافية مثل البرمجة وعلوم الحاسب.

في المرحلة الرئيسية، يدرس الطلاب مواد أساسية مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، بالإضافة إلى مواد تخصصية تتناسب مع ميولهم العلمية، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون، يتم تحديد هذه التخصصات بناءً على اختيارات الطالب.

يتيح النظام الجديد للطلاب إعادة الامتحانات بشكل مرن، مع تحديد موعدين للاختبارات في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وفي يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.

كما أن دخول الامتحان لأول مرة سيكون مجانياً، بينما سيتم فرض رسوم قدرها 500 جنيه عن كل محاولة لاحقة.

من مميزات نظام البكالوريا المصرية أنه يتيح للطلاب دراسة مواد إضافية أو التوسع في مسارات تعليمية مختلفة بعد الانتهاء من المسار الأساسي، كما يسمح بإعادة الامتحانات في أي عام دراسي ضمن إطار محدد، مما يتيح للطلاب تحسين درجاتهم أو التوسع في مجالات دراستهم.

تحديات وفرص

رحب خبراء التعليم بالفكرة الطموحة التي تسعى لربط التعليم بسوق العمل وتقديم مسارات تعليمية متنوعة، غير أن البعض أثار مخاوف بشأن تحديات التطبيق، بما في ذلك الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين والبنية التحتية الملائمة، إضافة إلى التكلفة المالية التي قد تُثقل كاهل الأسر المصرية.

حوار مجتمعي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تفاصيل النظام الجديد قبل اعتماده بشكل نهائي.

وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة آليات التطبيق وضمان التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

خطوة نحو المستقبل

يمثل نظام البكالوريا المصرية رؤية حديثة لتطوير التعليم في مصر، حيث يجمع بين المرونة الأكاديمية ومتطلبات السوق، مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب بما يُعزز فرصهم في التعليم العالي وسوق العمل العالمي.

بين الترحيب والترقب، يبدو أن التعليم المصري يستعد لمرحلة جديدة تحمل معها آمالًا وطموحات لتغيير جذري في مستقبل الأجيال القادمة.