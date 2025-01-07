وزير الخارجية المصري: سنواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للبنان، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم الثلاثاء.

وطبقا للبيان، تناول الاتصال التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وتناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية ، مشددا على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية.