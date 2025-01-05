إصابات في إطلاق رصاص بجامعة أهلية وسط بغداد

أصيب أستاذ جامعي عراقي وثلاثة طلبة بجروح اليوم الأحد في هجوم مسلح على جامعة أهلية وسط بغداد.

وقال شهود عيان إن مسلحا أطلق الرصاص على تجمع لطلبة كلية الاسراء الأهلية في ساحة الاندلس وسط بغداد مما تسبب بإصابة أربعة بينهم أستاذ جامعي تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال طالب جامعي أطلق النار على مجمع كلية الإسراء الأهلية وسط بغداد ما أوقع إصابات.

وقال العميد مقداد الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريح صحفي، إن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على أحد طلبة كلية الإسراء في بغداد نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم.

وأوضح أن قيادة شرطة بغداد شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.