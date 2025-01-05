عودة 40 ألف سوري من تركيا منذ الإطاحة بالأسد

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم أمس السبت أننحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ الإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريافي 8 ديسمبر الماضي.

وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحفي في أثناء زيارتهإلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراءمعاينة في منطقة عازلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبحسب بولات فقد عاد 27 ألفا و941 سوريا إلى بلادهم عبرثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي.

وقال:"عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بواباتجمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص".

وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكلعام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة. ولتسهيل هذهالعملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهممؤقتا حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر. وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوةستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.