تزايد الضغوط على حكومة إسرائيل مع تظاهر الآلاف للمطالبة بصفقة تبادل

خرج الآلاف من الإسرائيلين يوم السبت إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادللإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراءبنيامين نتنياهو.

كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة فيتل أبيب، وجرى اعتقال ستة أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

واكتسبت التظاهرات أهمية خاصة بعد أن أصدرت حركة حماس مقطع فيديو آخر لأحدالمحتجزات يوم السبت، يظهر الجندية الشابة ليري ألباج /19 عاما/ والتي تم أخذها منإسرائيل إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وبينما تعتبر إسرائيل هذه الفيديوهات حربا نفسية من قبل حماس، يرى أقاربالمحتجزين أن فيها دلائل حاسمة على أن أحبائهم ما زالوا على قيد الحياة. وكانتألباج جندية مراقبة تتمركز في قاعدة ناحال عوز القريبة من قطاع غزة .

ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النارمع حماس والإفراج عن المحتجزين ، وهو ينفي ذلك.

وتتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عنالمحتجزين الذين لا يزالون في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين بشكل بطيء، وفقاللتقارير.