وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا

وصلت طائرة مساعدات من الهلال الأحمر المصري اليوم السبت إلى مطار دمشق الدولي، وفق تلفزيون سوريا.

وحسب التلفزيون، تعد هذه أول طائرة مساعدات مصرية تهبط في مطار دمشق الدولي بعد إسقاط النظام.

بدورها ذكرت "القاهرة الإخبارية" أن طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا تحمل 15 طنًا من المساعدات، تتضمن خياما وبطاطين ومواد غذائية وأدوية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة وسوف تتبعها شحنات أخرى.

وأضافت أن المساعدات المصرية ستسهم في جزء من تلبية احتياجات السوريين الضرورية، منوه إلى أن الهلال الأحمر السوري سيتولى عملية توزيع المساعدات المصرية.