ضبط مستودع للذخيرة بوسط سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية اليوم السبت أنها تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول نظام الأسد.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنها ضبطت مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء الذي يقع على أطراف المدينة القديمة في حمص.

ونقلت الوكالة أمس الجمعة عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط"، مشيرا إلى أن شلهوم يعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت أول أمس الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.