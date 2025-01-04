مقتل 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على شرق غزة

قتل 11 فلسطينيا، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين".

وأضافت أن "عدد شهداء قصف الاحتلال أحد المنازل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى ثلاثة "، مشيرة إلى "استشهاد مواطنين في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح".

ووفق الوكالة "أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا".