الجمهورية التشيكية تعيد فتح سفارتها في دمشق لمساعدة الولايات المتحدة

أعادت الجمهورية التشيكية التي رعت سفارتها في سوريا مصالح الولايات المتحدة منذ 2012، فتح بعثتها الدبلوماسية في دمشق بعدما أغلقتها الشهر الماضي عقب الإطاحة الرئيس بشار الأسد.ومثّلت الجمهورية التشيكية الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت دول سفاراتها بسبب الحرب الأهلية.

وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد".

وأضاف "عاد مسؤول القسم الموكل شؤون الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل به أخيرا "لضمان أنّنا سنواصل" الخدمة.

ولفت إلى أنّ براغ، الداعم القوي لإسرائيل في الشرق الأوسط ولأوكرانيا ، تتصرّف "بحذر شديد" في ما يتعلق بالوضع في سوريا.

وقال ليبافسكي إنّ "المسؤولين الذين يشكّلون الحكومة السورية الجديدة مدرجون في قوائم عقوبات مختلفة بسبب تاريخهم".وأضاف "لكنّهم يعلنون رغبتهم في إعادة تأسيس علاقات مع العالم وأعتقد أنّ علينا أن نلبّي النداء، على سبيل المثال، من أجل إخراج الروس من سوريا".

والقوات الروسية التي تدخّلت في 2015 لصالح الأسد خلال الحرب الأهلية السورية لا تزال متمركزة في سوريا.والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أنّها عيّنت على رأس السفارة في دمشق الدبلوماسي فيتسلاف بيفونكا برتبة قائم بالأعمال.

وأمضى بيفونكا ستّ سنوات سفيرا في موسكو حتى مايو 2024.