روسيا تنأى بنفسها عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد

نأت الحكومة الروسية بنفسها عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد اليوم الاثنين.

وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فر إلى روسيا مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق في وقت سابق من ديسمبر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن الإطاحة السريعة بالأسد كانت، من ناحية، نتيجة عجزه عن معالجة المشاكل الاجتماعية في البلاد.

وأضاف لافروف لوكالة تاس: "يمكننا القول بالفعل إن أحد أسباب تدهور الوضع كان عجز الحكومة السابقة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وسط الحرب الأهلية الممتدة".

وأكد لافروف أنه بعد النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب الدولي، والتي شاركت فيها أيضا القوات الجوية الروسية، توقع السوريون أن تتحسن حياتهم".

وتابع لافروف أن ذلك لم يحدث نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا.

وكانت روسيا داعما رئيسيا للأسد، ولديها قواعد عسكرية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إنه لا يرى أن الإطاحة بالأسد بمثابة هزيمة للجيش الروسي الذي يتمركز في سوريا منذ عام 2015.