مسؤول عراقي بارز يدعو إلى تهيئة الأجواء لتحقيق الاستقرار في سوريا

أكد وكيل وزارة الخارجية في العراق أن بغداد تؤكد على أهمية تهيئة الأجواء للحوار البناء بين جميع الأطراف السورية لدعم جهود الاستقرار.

وقال هشام العلوي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الاثنين" إن رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري زار دمشق مؤخرا والتقى بممثلي الإدارة السياسية الجديدة لبحث عدد من القضايا المهمة التي بحاجة إلى التنسيق المشترك بين البلدين أبرزها ضبط الحدود ونزلاء معسكر الهول ونشاطات الجماعات الإرهابية التي استغلت الوضع الحالي في سوريا".

وذكر أن موقف الحكومة العراقية يتجسد "بأننا ننتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يطمئن جميع السوريين ويحترم حقوق الأقليات".

وجدد العلوي موقف العراق بالتعاون والمشاركة الفاعلة مع" أي اجتماعات أو مؤتمرات إقليمية ودولية تسهم في إيجاد حل للأزمة السورية ودعم المبادرات التي تعزز الحوار الوطني بين ممثلي جميع المكونات السورية لتشكيل حكومة انتقالية شاملة وحماية الأقليات وتثبيت حقوقهم وعدم إجبارهم على الهجرة في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف".