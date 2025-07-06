الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضاف أن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق في إسرائيل كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

وهددت إسرائيل الحوثيين في اليمن بحصار بحري وجوي إذا استمرت الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات على إسرائيل، فيما تقول إنه تضامن مع غزة.

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.

والغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها تم اعتراضها أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.