العراق يمنع إطلاق الأعيرة النارية خلال احتفالات رأس السنة

قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، منع إطلاق الأعيرة النارية خلال احتفالات رأس السنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن أن خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أية قطوعات، مشيرا إلى محاسبة من يخالف الذوق العام خلال الاحتفالات.

وأضاف أنه "في الأول من شهر يناير المقبل من العام 2025 ستكون هناك احتفالات في عموم العراق في مناسبة العام الجديد".

وأضاف أن "وزارة الداخلية أعدت خطة تخلو من جميع القطوعات بشكل تام، وسيكون هناك نشر لعناصر الأمن ورجال الشرطة والدوريات، وسنحاسب بشدة مخالف الذوق العام".

وأشار ميري إلى أن "هناك تشديدا في إجراءات المرور وتأمين الفعاليات الخاصة في رأس السنة كافة، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على الذوق العام".

وتابع القول إنه "ستُمنع بشكل كامل إطلاق الأعيرة النارية، وسنحاسب كل من يفعل ذلك ونطلب من المواطنين التعاون والإبلاغ عن مطلقي الأعيرة".