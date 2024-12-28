سوريا .. القبض على عدد من "فلول نظام الأسد" جنوب اللاذقية

ألقت إدارةالعمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة المؤقتة في سوريا اليوم السبت القبضعلى عدد من "فلول نظام الأسد" وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو جنوبمحافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مصادرة كمياتمن الأسلحة والذخائر، عمليات التمشيط لا تزال مستمرة بالمنطقة.

وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، صباحاليوم السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفق الوكالة، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجودعناصر تتبع لفلول "ميليشيات الأسد"، حسب وصفها.

وأشارت الوكالة إلى أن "مركز التسوية في أبو الظهوربريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنباًللمساءلة والملاحقة القانونية".

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكريةأرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام السابق.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت أول أمس الخميسحملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدفتمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادثالانفلات الأمني في هذه المناطق.