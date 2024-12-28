مدير منظمة الصحة العالمية يروي تفاصيل مرعبة عن نجاته من غارة إسرائيلية على مطار صنعاء

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الجمعة أنه لم يكن واثقا من أنه سينجو من غارة جوية نفذتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي أمس خلال سلسلة هجمات على جماعة الحوثي اليمنية.

وقال تيدروس في تصريحات أدلى بها بعد المحنة التي تعرض لها في مطار صنعاء إن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصم الآذان لدرجة أنه لا يزال هناك طنين في أذنيه بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

وأضاف تيدروس أنه سرعان ما تبين أن المطار يتعرض لهجوم، ووصف حالة الناس بأنهم كانوا "يركضون في حالة من الارتباك" عبر المكان بعد حوالي أربعة انفجارات كان أحدها قريبا "بشكل مفزع" من المكان الذي كان يجلس فيه بالقرب من صالة المغادرة.

وقال لرويترز "لم أكن متأكدا حقا بأنني سأظل على قيد الحياة لأن (القصف) كان قريبا جدا على بعد أمتار قليلة منا.. كان من الممكن أن يؤدي أي انحراف طفيف إلى إصابتنا بشكل مباشر".

وأوضح أنه وزملاءه ظلوا عالقين في المطار لمدة ساعة أو نحو ذلك حيث كان يعتقد أن طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض ما أثار القلق من أنها قد تفتح النار مرة أخرى. وقال إنهم رأوا بين الحطام شظايا صاروخية.

وتابع "لم يكن هناك أي ملاذ على الإطلاق. لا شيء. لذا فأنت غير محمي وتتوقع حدوث أي شيء".

جاءت الغارات الإسرائيلية على اليمن بعد أن دأب الحوثيون على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل فيما يصفونه بالتضامن مع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ذلك إن إسرائيل "بدأت للتو" التعامل مع الحوثيين.

وفي حديث هاتفي من الأردن حيث توجه للمساعدة في إجلاء موظف بالأمم المتحدة أصيب بجروح بالغة في المطار لتلقي المزيد من العلاج، قال تيدروس إنه لم يتلق أي تنبيه بأن إسرائيل قد تكون على وشك ضرب المطار.

وأضاف أن الرجل المصاب الذي يعمل في خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة أصبح الآن في حالة مستقرة.