القوات الإسرائيلية تخطف لبنانياً خلال توجهه إلى عمله باليونيفيل

خطفت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس مواطنا لبنانيا خلال توجهه إلى عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي عبر وادي الحجير في جنوب لبنان، وقامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وأشارت الوكالة أنه "إثر توغل جيش الاحتلال بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة، الجنوبية، نزح منها الأهالي إلى بلدة الغندورية الجنوبية".

وخطفت قوة من الجيش الإسرائيلي أثناء توغلها في وادي الحجير، مواطنا من بلدة تبنين الجنوبية، خلال توجهه إلى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ "اليونيفيل" في بلدة عدشيت القصير في جنوب لبنان.

وأقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير، بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر، فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.