إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان وسط تصاعد الهجمات شمال غزة غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، أمراً بإخلاء مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "تلقينا إخطاراً من الجيش الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى، وهو أمر صعب للغاية في ظل القصف الشديد والوضع الإنساني المتدهور".

وأضاف أبو صفية أن "الوضع داخل المستشفى مأساوي، حيث يسود جو من الهلع والخوف بين الطواقم الطبية والمرضى".

ويأتي هذا الأمر الإسرائيلي وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية وتشريد الآلاف من الفلسطينيين.

وفي هذه الأثناء، دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي بجانب المستشفى وفق ما أفاد أبو صفية وشهود عيان.