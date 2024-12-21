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الشرق الأوسط

إسرائيل .. إصابة 14 شخصاً بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن

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رويترز

أكد الجيش الإسرائيلي أنه فشل في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في وقت مبكر اليوم السبت وسقط في منطقة يافا في تل أبيب.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان أن المسعفين عالجوا 14 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة بسبب الشظايا وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سقوط صاروخ في بلدة بمنطقة تل أبيب.

وشنت إسرائيل يوم الخميس ضربات على موانئ وبنية تحتية للطاقة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهددت بالمزيد ضد الجماعة اليمنية.