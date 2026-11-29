جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد دعواته إلى حل الدولتين في الشرق الأوسط اليوم الأحد.

وكتب غوتيريش على موقع التواصل الاجتماعي إكس "المسار الوحيد القابل للتنفيذ للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكتب غوتيريش "الشعب الفلسطيني لديه الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير".

وأضاف أن الأمم المتحدة "لن تتراجع عن التزامها بالمسار الوحيد القابل للتنفيذ للمضي قدما: حل الدولتين، حيث تعيش دولتان مستقلتان ديمقراطيتان تتمتعان بالسيادة إسرائيل وفلسطين- جنبا إلى جنب في سلام وأمن".