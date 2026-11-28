تعقد الحكومة المصرية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

صرَّح بذلك المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيانٍ اليوم السبت، وفق صفحة المجلس على فيسبوك.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن شهدت مصر واحدة من أكثر الحوادث مأساوية خلال السنوات الأخيرة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وامتدت النيران إلى عدد من المركبات الموجودة بمحيط الحادث، ما أسفر عن تفحم سيارات ووفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

وأعلنت النيابة العامة المصرية يوم الخميس، أنه: "في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث".

وأضافت أنه باستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري برفقة والده، بسرعة 110 كم".

وأضاف المتهم في اعترافاته بأنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق".