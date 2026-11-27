تواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، دفعت الحكومة إلى تقليص الدعم المقدم للخبز والوقود، وفرض قيود على استهلاك الكهرباء، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتآكل القدرة الشرائية للإيرانيين، وتقف على رأس الأسباب تمسك حكومة طهران بمحاولة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ورفضها القبول بحلول سلمية توافقية تجنب الشعب الإيراني تداعيات الحصار.

وتكشف البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الإيرانية والدولية عن اتساع نطاق الأزمة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال العام الجاري، فيما بلغت نسبة ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي 88.7% على أساس سنوي، وفق مركز الإحصاء الإيراني.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع تقارير عن احتجاجات عمالية بسبب تأخر صرف الأجور، وتقليص مخصصات الدقيق المدعوم، واستبعاد ملايين الإيرانيين من برامج المساعدات الغذائية الحكومية.

«ليس لدينا مال»

وسلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على التداعيات المعيشية للحرب الاقتصادية التي تخوضها واشنطن ضد طهران، مستهلة تقريرها بتصريحات للرئيس الإيراني أقر فيها بنقص الموارد المالية لدى حكومته، قائلاً: «ليس لدينا مال».

ووصف بزشكيان المواجهة الاقتصادية بأنها «حرب صامتة» أشد صعوبة من الحرب التي تتطاير فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للدمار.

وبحسب الصحيفة، تجاوز ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 110% على أساس سنوي، فيما قلصت السلطات مخصصات الدقيق والخبز المدعوم في سبع محافظات من أصل 31 محافظة إيرانية، وفق ما نقلته عن المتحدث باسم مجلس الدقيق والخبز الإيراني، حسين ظفري.

ونقلت الصحيفة شهادات عن الصعوبات التي يواجهها الإيرانيون في تأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل عجز الأجور عن مجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تضاعف أسعار الخبز

وتؤكد بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أن الأزمة الغذائية في إيران تتعلق بصورة متزايدة بالقدرة المالية للأسر على شراء احتياجاتها الأساسية. ففي تقرير صدر في 10 نوفمبر الجاري، كشفت المنظمة أن أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفعت بنحو 122% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة بين أغسطس وسبتمبر الماضيين، فيما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنحو 103%.

ويحدث ذلك رغم استمرار العمل بسعر صرف تفضيلي لاستيراد القمح، ورغم توافر مخزونات من الحبوب نتيجة ارتفاع الواردات خلال الموسم السابق وتحسن الإنتاج المحلي. وتتوقع الفاو أن تبلغ احتياجات إيران من واردات القمح خلال الموسم التجاري 2026–2027 نحو 2.5 مليون طن، بانخفاض 34% عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

إجراءات تقشفية

وفي تقرير موازٍ نشر أول أمس، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تزايد الاستياء الشعبي في إيران مع اتجاه الحكومة إلى إجراءات تقشفية تشمل الغذاء والطاقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى فرض قيود جديدة على شراء الخبز المدعوم واستبعاد ملايين المستفيدين من برنامج للمساعدات الغذائية، كانت الحكومة قد أطلقته مطلع العام الجاري لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتكتسب إجراءات تقليص الدعم أهمية اجتماعية وسياسية في إيران، حيث اعتمدت الحكومات المتعاقبة على دعم الغذاء والوقود والطاقة للتخفيف من آثار العقوبات والتضخم على المواطنين.

انكماش اقتصادي وتراجع الاستثمار

وتكشف تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حجم التدهور الذي أصاب الاقتصاد الإيراني، بعدما دخلت البلاد الحرب وهي تعاني أصلاً من اختلالات اقتصادية هيكلية وتداعيات سنوات من العقوبات وتراجع الاستثمارات.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال 2026، مقابل انكماش بنسبة 0.9% في العام السابق، فيما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 78.6%، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 9.2%.

وفي تقديرات منفصلة، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.7% خلال السنة المالية 2026–2027، وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 5.1%، والاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 17.4%.

وحذر البنك من أن إطالة أمد الحرب قد تدفع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة للحكومة لمواجهة الأزمة.

تراجع الواردات والصادرات

وامتدت تداعيات الحرب والحصار البحري إلى قطاعات الاقتصاد غير النفطية، مع تعطل طرق التجارة الخارجية، وتزايد الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصناعية في الحصول على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وأظهرت بيانات البنك الدولي تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية بنسبة 28% والواردات بنسبة 26% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن تراجع الواردات، التي تشمل السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، يفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي ويحد من قدرات المؤسسات الصناعية، بالتزامن مع صعوبات تواجه إيران في استعادة عائدات صادراتها من الخارج.

وعلى المستوى الاجتماعي، تتزايد الضغوط على العمال والموظفين والمتقاعدين، مع اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، وتراجع قدرة الأسر على تغطية نفقاتها الشهرية.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده قد قدم اعتذاراً للإيرانيين في 27 أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مقراً بأن العمال والمتقاعدين والموظفين الحكوميين يتحملون وطأة التضخم.

وتضع هذه التطورات الحكومة الإيرانية أمام معضلة مالية واجتماعية، إذ يؤدي استمرار التضخم إلى زيادة الحاجة إلى الدعم الحكومي ورفع الأجور، في وقت تتراجع فيه الموارد المتاحة لتمويل هذه الإجراءات.

طهران تراهن على المنافذ البرية

وفي مقابل هذه المؤشرات، تؤكد السلطات الإيرانية قدرتها على تحمل الحصار البحري الأميركي، من خلال إعادة توجيه جانب من تجارتها الخارجية نحو المنافذ الحدودية البرية.

غير أن استمرار ارتفاع التضخم وتراجع الواردات والصادرات والاستثمارات، يكشف عن محدودية قدرة هذه الإجراءات حتى الآن على تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار.

ومع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً متزامنة لتمويل احتياجاتها العسكرية والمحافظة على استمرارية الخدمات العامة وتأمين السلع الأساسية للسكان، فيما تتقلص قدرتها على استخدام الدعم الحكومي لاحتواء التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية.