توقعت مؤسسة الاستخبارات الجيوسياسية والأمنية «دراغون فلاي»، التابعة لمجموعة «داو جونز»، أن يشهد الشرق الأوسط خلال عام 2027 تراجعاً في حدة الحرب الأميركية الإيرانية، من دون التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وسط احتمالات استمرار جولات متقطعة من الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وردود عسكرية إيرانية، فيما يبرز البحر الأحمر والقرن الأفريقي باعتبارهما من ساحات التصعيد الإقليمي المحتملة خلال العام المقبل.

وتأتي هذه التقديرات ضمن التقرير الاستراتيجي السنوي للمؤسسة لعام 2027، الذي صدر في 24 نوفمبر الجاري تحت عنوان «فخ الإكراه»، ويتناول التحولات في طبيعة الصراعات الدولية، وتراجع قدرة القوى الكبرى والإقليمية على ضبط التصعيد الناجم عن استخدامها أدوات الضغط العسكري والاقتصادي ضد خصومها.

وأعلنت «دراغون فلاي» رسمياً صدور التقرير، الذي يتضمن 40 سيناريو استراتيجياً، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر وتقديرات لمسار النزاعات ومناطق الاختناق الجيوسياسي في العالم.

حرب بلا تسوية

تستبعد المؤسسة التوصل إلى تسوية مستدامة بين واشنطن وطهران خلال المستقبل القريب، وترجح استمرار استخدام القوة العسكرية لانتزاع تنازلات إيرانية في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز.

ويشير التقرير إلى أن مراقبة المؤسسة لحركة رحلات الشحن العسكري أظهرت حشداً للقوات الأميركية في الشرق الوسط، بالتزامن مع تعثر المفاوضات، ما يعزز احتمالات تجدد المواجهات العسكرية على فترات خلال العام المقبل.

وكانت المؤسسة قد حذرت في إحاطة عقدتها في 22 أكتوبر الماضي من مخاطر اندماج المواجهة الأميركية الإيرانية والصراع بين السعودية والحوثيين في مواجهة إقليمية واحدة، تضع الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر في دائرة الخطر.

اضطراب طويل الأمد في هرمز

وتستبعد التوقعات وفق التقرير عودة الملاحة التجارية في مضيق هرمز إلى طبيعتها طوال عام 2027، إذ يرجح استمرار طهران في توظيف نفوذها في المضيق للضغط على الولايات المتحدة، خصوصاً في ملف رفع العقوبات الاقتصادية.

وتكشف بيانات مستقلة عن اتساع الفجوة بين التعافي النسبي لصادرات النفط واستمرار التراجع الحاد في حركة الشحن التجاري، إذ أظهرت بيانات شركة «زينيتا» لتحليل الشحن البحري، التي نشرتها صحيفة «فايننشيال تايمز» في سبتمبر الماضي، انخفاض عدد سفن الحاويات المتجهة إلى المنطقة بنسبة 94% بين الأول من مارس والسابع من سبتمبر، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

إعادة تشكيل المنظومة الأمنية

ويطرح التقرير، وفق المعلومات المتداولة عنه، تساؤلات بشأن مستقبل المنظومة الأمنية الإقليمية، على خلفية الاعتداءات الإيرانية المباشرة على دول المنطقة، وما أظهرته الحرب من تحديات تواجه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وارتفاع تكاليف اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.

البحر الأحمر.. ساحة التصعيد المقبلة

وتضع توقعات الدراسة البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي ضمن أكثر المناطق عرضة للتصعيد خلال عام 2027، خصوصاً مع تجدد المواجهة العسكرية بين السعودية والحوثيين، وتزايد الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي السعودي في تأمين صادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

فقد أدى اضطراب الملاحة في هرمز إلى زيادة الاعتماد على خط أنابيب الشرق–الغرب السعودي، الذي ينقل النفط من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو ما ضاعف الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية الغربية.

وفي حال اتساع المواجهة، قد تتعرض المنطقة لضغوط متزامنة على ممرين بحريين رئيسيين، ما يزيد الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة لنقل الطاقة والبضائع.

سوريا في خريطة الطاقة الجديدة

ومن أبرز المحاور الواردة في التقرير، اتجاه دول المنطقة إلى دراسة مشاريع جديدة لنقل النفط عبر خطوط أنابيب برية تصل إلى الساحل السوري على البحر المتوسط، ضمن مساعي تقليص الاعتماد على مضيق هرمز.

وتتقاطع هذه المعلومات مع دراسة نشرها معهد «تشاتام هاوس» البريطاني في سبتمبر الماضي، تناولت فرص إعادة تشكيل طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط، وأشارت إلى مساعي العراق وسوريا ولبنان للاستفادة من موقعها الجغرافي بين الخليج وأوروبا، من خلال تطوير شبكات خطوط النفط والغاز والطرق والسكك الحديدية.

منظومة إقليمية قيد التحول

وتشير مجمل هذه التقديرات إلى أن تراجع حدة الحرب الأميركية الإيرانية، في حال تحققه خلال عام 2027، لن يعني بالضرورة استعادة الاستقرار الإقليمي، إذ ستظل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية ومستقبل الضمانات الأمنية الأميركية قائمة، بالتزامن مع تنامي الاستثمارات في مسارات تصدير الطاقة البديلة والشراكات الدفاعية الجديدة.