شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة القنطرة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وأطراف بلدة كفرتبنيت، والمنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة والغندورية في جنوب لبنان. كما نفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في بلدة القنطرة.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة القنطرة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وأطراف بلدة كفرتبنيت، والمنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة والغندورية في جنوب لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في بلدة القنطرة، يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.