ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حريق الطريق الدائري في مصر إلى 31 قتيلا و21 مصابا، حسبما أعلن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية في منشور على فيسبوك ليل الأربعاء/الخميس، موضحا أن هذه حصيلة نهائية للحادث.

وأمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في حادث احتراق سيارة نقل مُحمَّلة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة /جنوب غرب القاهرة/ .

وأسفر الحادث عن تضرر 27 مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية".

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، فضلًا عن سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات الحمض النووي من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم.