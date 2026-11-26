أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) استهداف أحد كبار عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي استهدفا عنصرا "بارزا" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل لاحقا.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا مساء الأربعاء في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقالت مصادر في مجمع الشفاء الطبي إن جثامين ثلاثة قتلى وصلت إلى المجمع عقب استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين عند مفترق السحباني، بالقرب من مطبخ جنيد في حي التفاح.

ويصبح بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الغارتين خمسة أشخاص.