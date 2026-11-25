قتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وقال مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومصادر أمنية فلسطينية إن أربعة قتلى وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم إصابات وصفت بالحرجة، جراء استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين نقلوا المصابين إلى المستشفى عقب الاستهداف، بينما أفاد شهود عيان بأن القصف ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة والمباني المحيطة بها.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن القتلى الأربعة هم أفراد من عائلة واحدة نزحت من شمال قطاع غزة.

وكانت ضربات إسرائيلية أسفرت أمس الثلاثاء عن مقتل تسعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، بعد حرب استمرت نحو عامين في قطاع غزة.