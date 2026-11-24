أعلن مسؤولو ​صحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت ‌عن ​مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل اليوم الثلاثاء بالقرب من نقطة للشرطة في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال مسعفون إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم. ولم يصدر أي تعليق حتى ⁠الآن من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.

وأدى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بدعم من ‌الولايات المتحدة إلى وقف القتال على نطاق واسع في غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات ‌الإسرائيلية أو يضمن نزع سلاح حركة (حماس).

وقتل ما لا يقل عن ‌1600 فلسطيني وخمسة جنود ‌إسرائيليين منذ ذلك الحين، وفقا للبيانات الفلسطينية والإسرائيلية على الترتيب.

وتسيطر ​القوات الإسرائيلية ‌حاليا على ​حوالي ثلثي غزة، بعد ⁠أن كانت تسيطر على أكثر من نصف القطاع عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما ​تسيطر ⁠حماس على ⁠شريط ضيق من الأراضي على ساحل غزة.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لأكثر ⁠من عامين، إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة جوع وفي نزوح جميع سكان القطاع داخليا، كما أدت إلى تقييمات من قبل باحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لمدى ‌اعتبارها إبادة جماعية.

وقالت إسرائيل إن إجراءاتها كانت دفاعا عن النفس ​بعد أن قتل مسلحون بقيادة "حماس" 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023.