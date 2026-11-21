

جملة واحدة تختصر مأزق بنيامين نتنياهو. فقد نقلت صحيفة «معاريف» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية: «ما يجمعني بك، سيدي الرئيس، هو أننا فقدنا السيطرة على البرلمان». ونقلت أيضاً أنه تساءل أمام مساعديه هذا الأسبوع عما إذا كانوا سيبقون في مواقعهم بعد أسبوعين. ولم يتسنَّ تأكيد الروايتين بصورة مستقلة.

تكمن أهمية الكلام المنسوب إليه في المفارقة الإسرائيلية: رئيس وزراء خسر أغلبيته البرلمانية، لكنه لا يزال يحكم لأن خصومه، رغم تفوقهم العددي، لم يتفقوا على بديل. وبذلك لم تعد معركته مقتصرة على الاحتفاظ بالسلطة، بل امتدت إلى التفاوض على شروط البقاء فيها والخروج منها.

انتخابات 27 أكتوبر 53 أفرزت مقعداً لمعسكر نتنياهو، و48 لمعسكر غادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية. وأوصت كتل تضم 67 نائباً بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، بينما امتنع نواب «يهدوت هتوراه» السبعة عن التوصية. ثم انتُخب متان كاهانا، من حزب «يشار»، رئيساً للكنيست بـ66 صوتاً مقابل 52 لمرشح «الليكود».

وفقد نتنياهو بذلك السيطرة على رئاسة البرلمان وجدول أعماله، فيما تستطيع الأغلبية الجديدة الدفع باتجاه تحقيق رسمي في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وإعادة النظر في التشريعات القضائية. لكن هذا النفوذ لم يتحول إلى حكومة بديلة.

آيزنكوت يُبقي خيار حكومة أقلية بدعم عربي مفتوحاً، فيما يرفض أفيغدور ليبرمان، الذي يملك سبعة مقاعد ضمن معسكر التغيير، الاعتماد على الأحزاب العربية. وإذا أيّد باقي نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الحكومة، وصوّت الآخرون ضدها، تتعادل الأصوات عند 60 لكل طرف؛ والتعادل لا يمنح الثقة.

وهنا يصبح موقف «يهدوت هتوراه» ورقة حاسمة، فامتناع نوابها السبعة عن التصويت قد يكسر التعادل. وكشف عميت سيغال في القناة 12 أن نتانياهو عقد اجتماعاً ليلياً مطولاً مع رئيس كتلتها يعقوب آشر، فيما نقل «واي نت» اتصالات أجراها مكتبه مع نواب الحزب لمنع انتقالهم إلى معسكر آيزنكوت.

رهان العامين

نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة، لكن الخلاف يبدأ من مدة بقائه على رأسها. فقد نقل «واي نت» عن مصادر في معسكر آيزنكوت شروطاً نسبتها إلى «الليكود»، بينها بقاؤه رئيساً أربع سنوات بلا تناوب، ومشاركة إيتمار بن غفير، ومطالب تتعلق بالتحقيق في هجمات أكتوبر والتشريعات القضائية. ونفى «الليكود» مناقشة بعض التفاصيل.

وفي موازاة ذلك، كشف «واي نت» مقترحاً متداولاً في أوساط سياسية يتولى نتنياهو بموجبه رئاسة الحكومة لنحو عامين، ثم ينتقل إلى رئاسة الدولة خلفاً لإسحاق هرتسوغ في يوليو 2028، وتؤول رئاسة الحكومة إلى آيزنكوت أو زعيم آخر. ويستلزم المقترح تعديلاً قانونياً يتيح انتخاب الرئيس المقبل مبكراً، قبل انتقال نتنياهو إلى المنصب الجديد. ولم تتأكد موافقة أي من الطرفين عليه.

وأشار موقع «واي نت» إلى سعي نتنياهو لضمان عامين إضافيين في الحكم، يتزامنان مع ما تبقى من ولاية ترامب.

وتفسر الخلفية القانونية البحث عن مثل هذه الضمانة، ففي 12 مايو 2025، أقر الكنيست إلغاء الترتيبات القانونية الخاصة بحكومة التناوب، على أن يسري الإلغاء مع بدء ولاية الكنيست الحالي. وبذلك زالت الآلية القانونية التي كانت تنظم تعاقب رئيسي الحكومة، فيما تستحضر أوساط في معسكر التغيير تجربة حكومة نتنياهو وبيني غانتس، التي انهارت قبل أن يتسلم غانتس رئاستها. ولذلك يطرح المقترح الرئاسي حافزاً سياسياً مختلفاً، لا ضمانة متفقاً عليها.

الأمن والعلاقة بترامب

يستند نتنياهو إلى التحديات الأمنية لتبرير دعوته إلى الوحدة. وقد عقد إحاطتين منفصلتين مع آيزنكوت ونفتالي بينيت، وأثار لقاء بينيت، الذي جرى دون إبلاغ آيزنكوت مسبقاً، انتقادات في معسكر التغيير، واعتبره بعض مسؤوليه محاولة لإضعاف تماسكه، وفق «واي نت».

أما التشابه الذي رسمه نتنياهو مع ترامب فله حدود واضحة، فالجمهوريون خسروا أغلبيتهم المنتخبة في مجلسي الكونغرس، لكن ذلك لا ينهي ولاية الرئيس الأمريكي، بينما يستطيع الكنيست إنهاء رئاسة نتنياهو للحكومة بمنح الثقة لبديل.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن نتنياهو يدفع نحو مشاركة واشنطن في حملة غارات على إيران تمتد من أربعة إلى سبعة أيام، لكنها نقلت أيضاً عن مسؤول إسرائيلي كبير اعتراضه على وصف الأمر بأنه ضغط على ترامب. ولا تثبت رواية المكالمة أن نتنياهو طلب تدخلاً أمريكياً لإنقاذ موقعه السياسي، أو ربط الملف الإيراني بتشكيل الحكومة.

ومع اقتراب انتهاء مهلة آيزنكوت الأصلية في السادس من ديسمبر، وإمكان تمديدها 14 يوماً، يبقى نتنياهو في الحكم رغم خسارة البرلمان، فيما أصبح استمرار بقائه مرتبطاً أيضاً بخيارات خصومه وحلفائه، وبالضمانات التي قد يقبلونها لإنهاء الأزمة.