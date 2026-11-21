واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام "شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم غارة على بلدة كفرتبنيت إلا أن الصاروخ لم ينفجر، وبعد دقائق جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على المكان ، مشيرة إلى غارة أيضا على بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

وسجّل، صباح اليوم، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.