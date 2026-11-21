قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعقد آمالا على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي لصحيفة (إيران) الرسمية أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران وواشنطن عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب، مضيفا أن إيران ناقشت مع الوسطاء شكل وطبيعة إجراءات بناء الثقة.

وقال وزير الخارجية إن الخطوط الحمراء لإيران تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل البلاد، لكنه أضاف أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى "حل عادل".

وتابع "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى ⁠حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد".