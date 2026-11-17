مع استمرار الحرب لما يقرب من تسعة أشهر، تتصرف كل من الولايات المتحدة وإيران وكأن الوقت في صالحها، وهو اعتقاد دفع بهما إلى مأزق يكاد يكون من المستحيل على أي منهما الخروج منه.

وفي ظل رهان محفوف بالمخاطر، يقول اثنان من المفاوضين الأمريكيين ​السابقين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون أوروبيون ومصادر خليجية إن القتال قد يستأنف قبل أن يصبح الخروج الدبلوماسي ممكنا.

ويفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران على ضربها بقوة مرة أخرى أو التنازل. ويأتي هذا الإحجام لاقتناعه ‌بأن تجديد القصف لن يغير النتيجة وقد يؤدي إلى رد إيراني ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج.