قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، وادي السلوقي والجبال المحيطة ببلدتي شقرا وقبريخا في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، على بلدة حولا، بجنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام الجنوبية أيضا، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشن تل أبيب حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.