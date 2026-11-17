أعلن التلفزيون الرسمي الفلسطيني اليوم ‌الثلاثاء ​أن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك ⁠التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى مفرح، مدير قسم الطوارئ في ‌مستشفى أريحا الحكومي، للصحفيين إن المرأة المسنة قُتلت بعد إصابتها ‌برصاصة في الرأس.

وكان الجيش ‌الإسرائيلي ذكر أنه يحقق ‌في بلاغ أولي ‌عن محاولة لتنفيذ هجوم في منطقة أريحا. ​

وأضاف أنه ‌أرسل ​جنودا إلى الموقع وأقام ⁠حواجز في المنطقة، مشيرا إلى أن تفاصيل الواقعة المبلغ ​عنها لا ⁠تزال ⁠قيد المراجعة.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في ⁠المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينية في منطقة أريحا مطلع نوفمبر، ‌ما منع بعض السكان الفلسطينيين من الوصول إلى ​ممتلكاتهم وأثار مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.