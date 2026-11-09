آيزنكوت وليبرمان يعربان عن الثقة في تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة





ذكر حزب "يشار" أن زعيمه ورئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت التقى في وقت سابق اليوم بزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في لقاء وُصف بأنه "نقاش بنّاء ومثمر"، وذلك في ظل .خلافات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال يشار في بيان عقب الاجتماع: "أعرب كلاهما عن ثقتهما الكاملة في قدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات"بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وتأتي المحادثات وسط توترات بين الزعيمين حول خيارات آيزنكوت لتشكيل ائتلاف، حيث استبعد ليبرمان تشكيل حكومة أقلية أو حكومة تعتمد على الأحزاب التي يقودها العرب بينما أشار إلى استعداده للتفاوض مع الفصائل الحريدية. ولم يوضح البيان ما إذا كان الطرفان قد حلا خلافاتهما أو توصلا إلى أي اتفاقات ملموسة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قد كلف أمس الأحد رسميا زعيم المعارضةآيزنكوت الفرصة الأولى بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .

وعقب الإعلان الرسمي، سوف يجرى آيزنكوت مفاوضات معقدة مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف.

وأمام آيزنكوت ستة أسابيع لتشكيل حكومة.

ولم تمنح الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر أيا من تكتل نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية واضحة في البرلمان. وتعد الأحزاب التي يقودها عرب ضمن الأطراف القادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة، وتُعد في الوقت ذاته من أكثر الحلفاء المحتملين إثارة للخلافات السياسية.

وحققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية في الانتخابات، وكانت هدفا لانتقادات من جانب نتنياهو وحلفائه.