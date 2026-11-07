مصر تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاقها 12 عاماً





ذكرت وزارة الخارجية ​المصرية في بيان أن مصر ‌أعادت ​فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت بعد إغلاقها 12 عاما في خطوة تمثل تقاربا مع الإدارة الليبية المتمركزة في غرب البلاد.

وفيما يلي أهم ⁠التفاصيل:

* تشكل هذه الخطوة تحولا في موقف القاهرة التي كانت من أبرز الداعمين لخليفة حفتر القائد العسكري المتمركز ‌في الشرق، والمنافس للحكومة الموجودة في طرابلس.

* أغلقت القاهرة سفارتها في طرابلس عام ‌2014 عندما أغلقت بعثات دبلوماسية أجنبية كثيرة ‌أبوابها هناك وسط صراع متصاعد ‌أدى إلى تشكيل حكومتين ‌متنافستين في العاصمة وفي شرق البلاد.

* نقل البيان ​عن وزير ‌الخارجية المصري ​بدر عبد العاطي قوله خلال ⁠حفل إعادة الافتتاح إن الأهمية التاريخية لمبنى السفارة "تلتقي قيمته التاريخية مع ما ​تحمله ⁠العلاقات ⁠المصرية-الليبية من أواصر إنسانية وثقافية راسخة".

* انزلقت ليبيا، المنتجة للنفط، إلى الفوضى منذ الإطاحة ⁠بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

* توجد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر ومجلس النواب وحكومة برئاسة أسامة حماد في ‌بنغازي بشرق ليبيا، أما في الغرب، فتوجد حكومة الوحدة ​الوطنية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.