مصر تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاقها 12 عاماً

ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مصر أعادت فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت بعد إغلاقها 12 عاما في خطوة تمثل تقاربا مع الإدارة الليبية المتمركزة في غرب البلاد.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
* تشكل هذه الخطوة تحولا في موقف القاهرة التي كانت من أبرز الداعمين لخليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في الشرق، والمنافس للحكومة الموجودة في طرابلس.
* أغلقت القاهرة سفارتها في طرابلس عام 2014 عندما أغلقت بعثات دبلوماسية أجنبية كثيرة أبوابها هناك وسط صراع متصاعد أدى إلى تشكيل حكومتين متنافستين في العاصمة وفي شرق البلاد.
* نقل البيان عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قوله خلال حفل إعادة الافتتاح إن الأهمية التاريخية لمبنى السفارة "تلتقي قيمته التاريخية مع ما تحمله العلاقات المصرية-الليبية من أواصر إنسانية وثقافية راسخة".
* انزلقت ليبيا، المنتجة للنفط، إلى الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
* توجد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر ومجلس النواب وحكومة برئاسة أسامة حماد في بنغازي بشرق ليبيا، أما في الغرب، فتوجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.