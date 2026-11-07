ترامب: أمريكا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ‌اليوم الجمعة ‌إن ‌إدارته ‌تجري ​محادثات ‌مع ممثلين ​عن ⁠إيران، وأضاف ​في ⁠حديثه ⁠لصحفيين "نحقق تقدما ⁠جيدا للغاية ‌مع إيران".

ترامب يعيّن مستشاره المقرب ستيفن ميلر مديرا لمكتبه

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، ستيفن ميلر الذي يعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين، رئيسا جديدا لموظفي البيت الأبيض، وهذا أول تعديل بارز داخل السلطة التنفيذية الأميركية، في أعقاب الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، والتي اعتبرت رفضا شاملا للسياسات المعتمدة خلال العامين الأولين من ولاية ترامب الثانية.

وأورد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن ميلر (41 عاما) سيخلف رئيسة موظفي البيت الأبيض الحالية سوزي وايلز (69 عاما) بدءا من الاثنين، موجها إليها الشكر ل"عملها المميز". وأشار إلى أنّها ستنتقل لتولي مهام أخرى ضمن دائرته المقربة، ولكن خارج الحكومة.

وفي منشور على إكس، قالت وايلز، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، "قد يتغيّر دوري لكن التزامي تجاه الرئيس ومهمته لن يتغيّر أبدا".

وكانت ويلز التي عملت في إطار الحملة الانتخابية لترامب، خضعت مؤخرا لعلاج من سرطان الثدي، وأعلنت في سبتمبر تعافيها منه.

ويُعد منصب مدير المكتب أو رئيس الموظفين من المناصب الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية الأميركية.

وتتمثل مهمته في غربلة المعلومات والأشخاص الذين يُسمح لهم بالوصول إلى الرئيس، مع العمل في الوقت ذاته على تسهيل اتمام العمل الحكومي بشكل يومي.