وزير الخارجية المصري: أي تصعيد جديد بين أمريكا وإيران سيكون أكثر تدميراً

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت أنه "قلق للغاية" من أن يؤدي أي تصعيد جديد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من الدمار ⁠وأن تكون له تداعيات خطيرة.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة الحوار الأمني التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة بالبحرين.

وقال "ستكون الجولة القادمة أكثر خطورة وأكثر تدميرا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة. علينا استخلاص الدروس من الماضي".

ولم ينجح اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه في يونيو في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع ⁠إيران أو إعادة حركة الشحن إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز.

ومنذ ذلك الحين ⁠اقترحت ⁠إيران أن ترفع واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية مقابل أن تعيد ⁠طهران فتح الممر المائي المتعطل خلال سبعة أيام.

وعاد الوسطاء القطريون إلى طهران أمس الجمعة في محاولة متجددة للتوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن ما إذا كان ينبغي أن تأتي المفاوضات النووية أولا أم تخفيف الحصار والعقوبات النفطية.