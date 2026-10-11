القوات الأمريكية تعطل سفينة حاولت اختراق الحصار على إيران

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الأمريكية ضربت سفينة شحن تجارية وعطلتها في خليج عمان يوم السبت، بعد أن تجاهل طاقم السفينة التحذيرات المكررة وحاول الهرب من الحصار البحري المستمر ضد إيران.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس "ضربت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي مؤخرة السفينة "إم/في أوشن موليكا" التي ترفع علم بنما (والمعروفة أيضا باسم "أريكا صن") بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل دفع السفينة بالكامل دون إلحاق الأذى بالطاقم. وكانت سفينة الشحن الكبيرة تحاول العبور في المياه الإقليمية بعد أن غادرت سابقا ميناء إيرانيا.

وكانت قوات القيادة المركزية قد استأنفت الحصار الأمريكي على جميع السفن التي تدحل الموانئ الإيرانية أو تغادرها في 14 يوليو. وتم تعطيل أربع سفن تجارية وإعادة 135 سفينة أدراجها خلال ثلاثة أشهر من التطبيق الصارم للحصار. بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأمريكية 10 ناقلات مرتبطة بشبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال نفس الفترة، بحسب البيان.

وأكد البيان أنه "ينصح جميع البحارة بالإذعان لتحذيرات الحصار الصادرة عن قوات القيادة المركزية".