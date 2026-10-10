عون يرحب بقرار ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان

رحب الرئيس اللبناني جوزف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان.

وقال عون، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت، إن هذا القرار يشكّل مؤشراً على الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.