من غزة إلى إيران.. إسرائيل تعلن استهداف 100 ألف هدف

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100 ألف هدف عبر المنطقة في فترة الثلاث سنوات منذ بدء الحرب الناتجة عن هجمات السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن الجيش.

وأضاف أن نحو 65 ألف هدف استُهدف في قطاع غزة، ونحو 28 ألف هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات.

وأضاف الجيش أن 970 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال الخدمة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

أدت هجمات السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 إسرائيلي واقتياد 251 آخرين كرهائن إلى غزة.

وقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة في الحرب التي أعقبتها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.