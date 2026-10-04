إسرائيل تستأنف مشروع "سوفا 53" في سوريا.. ما هو وما تفاصيله؟

عادت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد واستأنفت أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة جنوبي، حيث قامت آليات بعمليات الحفر ورفع السواتر الترابية في المنطقة، كما توسعت الآليات بأعمال التجريف داخل الأراضي السورية.

ما هو مشروع سوفا 53؟

"سوفا 53" هو مشروع هندسي عسكري تنفذه إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، ويأتي ضمن منطقة فضّ الاشتباك، حيث باشرت القوات الإسرائيلية تنفيذه منتصف 2022 وذلك من أطراف بلدة حضر باتجاه قرى جباتا الخشب، الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، مروراً بالقحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة في الريف الأوسط وصولاً إلى العشة جنوبي القنيطرة.

ووفقاً لمركز "سجل"، المختص برصد العمليات الإسرائيلية في سوريا، يقوم المشروع على شق طريق بعرض ثمانية أمتار، محصَّن بسواتر ترابية بارتفاع خمسة أمتار، مع نقاط مراقبة وخنادق على طول مساره الممتد في المنطقة العازلة بمحاذاة الجولان المحتل.

أجزاء من مسار المشروع الذي تقوم إسرائيل بتنفيذه تقع ضمن المنطقة الخاضعة لترتيبات اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي ينص على منطقة فصل بين القوات ومراقبتها من جانب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".

ويقضي الاتفاق بعدم وجود أي قوات عسكرية في منطقة الفصل، وتقتصر مهمة القوات الأممية على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وبترتيبات المنطقة.

بعد ديسمبر 2024

منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 سرعت إسرائيل وتيرة العمل بالمشروع، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني، وزادت من توغلها داخل المنطقة العازلة بمسافة تراوحت بين 300 و1000 متر، إضافة إلى إقامة مواقع وتحسينات هندسية مرتبطة بمشروع سوفا 53.

توغلات وإطلاق قذائف

وأمس السبت، استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة ‏عابدين ‏بريف درعا بعدد من قذائف المدفعية، ‏وتزامن ‏مع ذلك تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.‏

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت أمس الأول الجمعة عدة أشخاص خلال ‏توغلها ‏في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا.‏