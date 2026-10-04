مقتل وإصابة 11 شخصاً بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

قُتل فلسطيني وأصيب 10 آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت مركبة في وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية بأن القصف استهدف المركبة في محيط منطقة الحاووز، جنوبي مدينة دير البلح وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، لافتة إلى أن "طيران الاستطلاع الإسرائيلي واصل التحليق على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف في أجواء مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع ما وصف بجهد استخباري مكثف في المناطق الغربية لمحافظة خانيونس".

وطبقا للوكالة، سُمع دوي انفجار في مدينة غزة، فجر اليوم، ناجم عن عملية نسف منازل فلسطينيين شرقي المدينة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شمالي المحافظة الوسطى".