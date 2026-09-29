بعد إعفاء خاص.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى إيران

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء أن ‌الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر المقبل، وذلك عقب تعليق الرحلات في ظل العقوبات الأمريكية التي تفرض قيودا على ⁠الخدمات المقدمة لشركات الطيران الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن العراق حصل على استثناء خاص يسمح للخطوط الجوية العراقية بتشغيل ‌رحلات إلى إيران.

وأوقف العراق يوم الجمعة الرحلات من إيران وإليها تماشيا ‌مع العقوبات الأمريكية، وسعت الحكومة للحصول على ‌استثناءات للسفر المتعلق بالزيارات الدينية والعلاج ‌الطبي والتعليم.

وقالت ‌وزارة النقل إن الرحلات في الشهر المقبل ستنطلق في البداية من "مطار ‌النجف الدولي بعد استكمال المتطلبات ⁠التنظيمية اللازمة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت رويترز أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ⁠ترامب تستعد لمنح الخطوط الجوية العراقية إعفاء من وزارة الخزانة لمدة شهر ⁠يتيح لها تسيير رحلات بين إيران والنجف، مع احتمال إقرار إعفاء أطول في وقت لاحق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن بغداد قدمت ضمانات ‌تشمل فحص المسافرين وتبادل المعلومات، إلى جانب إجراءات تحول دون استخدام الرحلات في نقل أسلحة أو أشخاص خاضعين لعقوبات أو أموال غير مشروعة.