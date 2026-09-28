تفجير وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

نفّذت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تفجيراً عنيفاً في بلدة عيترون، في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدة بيت ياحون، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعد ظهر اليوم الإثنين بلدة الخيام في جنوب لبنان. ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة حداثا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وفكّك الجيش اللبناني كاميرا تجسس إسرائيلية عند أطراف وادي زبقين في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي، قد أغار بعد ظهر اليوم الاثنين، على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.