مصر.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم

أعلنت الشرطة المصرية اليوم السبت وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بإصابات متفرقة إثر تصادم بين سيارة نقل وعدة سيارات أخرى بالطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة/ جنوب القاهرة/ .

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير مروع على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع تصادم أسفر عن الضحايا والمصابين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى البدرشين.

وحسب البلاغ، قامت مباحث الجيزة بإلقاء القبض على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتم نقل الجثث الي المشرحة ونقل المصابين الي مستشفى البدرشين للعلاج وتولت النيابة التحقيق.

ويقع الطريق الأوسطى في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.