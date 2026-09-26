ألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان





أكدت ألمانيا اليوم الجمعة استمرار جهودها عبر كل المنافذ للوصول إلى سلام فى السودان.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كيرت ستوكل ستريرفيلد، المدير العام لدائرة افريقيا و الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية مع وفد القوى المدنية السودانية اليوم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81، ، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك".

وأعرب المسؤول الألماني عن تقديره للجهود التي يقوم بها المدنيون في توسعة الجبهة المدنية الرافضة للحرب و جعل خيار التحول المدني بديلا للسودانيين عن القوى المتقاتلة.

وقدم وفد القوى المدنية السودانية الشكر إلى ألمانيا على وقفتها مع الشعب السوداني وخصوصا تنظيم و استضافة مؤتمر برلين فى 25 أبريل الماضي .

وقدم الوفد تنويرا شاملا عن الأوضاع الانسانية الكارثية التي خلفتها الحرب و ضرورة تنسيق التحرك الدولي من أجل الوصول لهدنة إنسانية دون شروط، لا سيما الاجتماع المشترك بين مبادرتي الرباعية و الخماسية و الذي يعتبر أول خطوة حقيقية و جادة لربط ترتيبات وقف إطلاق النار و الهدنة الإنسانية بالمسار السياسي الذي يجب أن يضطلع برسم مستقبل البلاد ما بعد الحرب.

وشرح وفد القوي المدنية باستفاضة رؤيته لإنهاء الحرب و بناء السلام الدائم عبر استقرار سياسي، ضمانه الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي يبني حاضر ومستقبل البلاد ويدمل جراحها من ماضيها الذي مزقته الحروب و التدخلات الخارجية.