بيانات أولية: عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشرة

​أظهرت بيانات أولية لتتبع ‌حركة ​السفن توافرت اليوم الجمعة أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الخميس ⁠انخفض إلى تسع سفن مقابل 14 في اليوم السابق، وهي ‌مستويات تقل عن المتوسط لعشرة أيام البالغ ‌نحو 18 سفينة.

ووفقا للبيانات، ‌فقد غادرت ثماني ‌سفن ودخلت ‌سفينة واحدة من المضيق.

تجدر الإشارة ​إلى أن ‌بعض ​السفن ربما ⁠تبحر عبر الممرات المائية مع إيقاف تشغيل ​أجهزة ⁠الإرسال والاستقبال ⁠الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن ⁠هذه الأعداد.

ومن بين السفن الثماني المغادرة، كانت هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة ‌وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ​ومحملة.

وفي المقابل، دخلت من المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة.